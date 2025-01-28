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Восемьдесят процентов студентов после стажировки выбирают Сбер в качестве первого места работы

Для многих поддержка наставников становится ключом к профессиональному росту.

Источник: Комсомольская правда

Одной из возможностей трудоустройства для выпускников вузов является прохождение различных стажировок. Так, 80% стажеров после прохождения практики в Сбере остаются там работать. Стоит отметить, что программа стажировок предполагает погружение в реальные бизнес-задачи и участие в масштабных проектах, а обучение проходит под руководством опытных наставников.

К примеру, студентка ЮФУ Эмилия Халайджян прошла стажировку в Юго-Западном банке в 2024 году и выбрала работу с корпоративными клиентами. Больше всего ее в этом направлении привлекла возможность помогать предпринимателям в поиске финансовых решений для развития бизнеса.

Как рассказала девушка, во время стажировки она получила шанс почувствовать себя частью большой команды, которая помогает тем, кто открыл свое дело, двигать экономику страны. А поддержка команды стала для нее ключом к профессиональному росту.

Стажировку Эмилия прошла успешно, что позволило ей занять позицию клиентского менеджера по работе с корпоративными клиентами агропромышленного комплекса.

— Мы гордимся тем, что 80% наших стажеров на Юге России и Северном Кавказе выбирают Сбер в качестве первого места работы. Наша цель — помочь молодым специалистам раскрыть свой потенциал, дать им возможность учиться, развиваться и чувствовать свою значимость. Мы уверены, что инвестиции в молодежь — это инвестиции в будущее компании и страны, — рассказала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

К слову, в прошлом году стажировки и практику в банке прошли почти 14 тысяч студентов по всей России, а карьерные мероприятия банка собрали 650 тысяч участников.