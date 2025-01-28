Восемьдесят процентов студентов после стажировки выбирают Сбер в качестве первого места работы

— Мы гордимся тем, что 80% наших стажеров на Юге России и Северном Кавказе выбирают Сбер в качестве первого места работы. Наша цель — помочь молодым специалистам раскрыть свой потенциал, дать им возможность учиться, развиваться и чувствовать свою значимость. Мы уверены, что инвестиции в молодежь — это инвестиции в будущее компании и страны, — рассказала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.