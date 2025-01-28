Умерший хозяин квартиры в Минске мешал новому владельцу заселиться

Сообщается, что в начале декабря 2024 года в милицию обратился мужчина. Он сообщил, что не смог попасть в купленную некоторое время назад квартиру, пояснив это тем, что бывшие хозяева не выходят на связь, не отвечают на звонки, а входная дверь заперта изнутри.