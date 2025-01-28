Умерший хозяин квартиры в Минске мешал новому владельцу заселиться. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в начале декабря 2024 года в милицию обратился мужчина. Он сообщил, что не смог попасть в купленную некоторое время назад квартиру, пояснив это тем, что бывшие хозяева не выходят на связь, не отвечают на звонки, а входная дверь заперта изнутри.
«Вскрыв замки и войдя в квартиру, собственник обнаружил трупы мужчин 1986 и 1973 года рождения в стадии гнилостных изменений», — рассказали в ведомстве.
В момент осмотра трупов, специалист Госкомитета судебных экспертиз смог найти следы от инъекций. Для установления причин смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, в момент проверки выяснилось, что бывший хозяин квартиры вместе со своим другом купили кристаллический порошок белого цвета. При помощи него они отпраздновали удачную сделку, связанную с продажей недвижимости.
Эксперт выяснил, что смерть мужчин наступила от острой интоксикации опасным средством, концентрация которого соответствовала летальной. Кроме того, во внутренних органах погибших были найдены следы препаратов, включенных в Республиканский перечень наркотических средств, которые оказывают специфическое действие на нервную систему и весь организм человека.