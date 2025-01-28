Аномальные морозы, метель, пурга: непогода крушит Дальний Восток

Во Владивостоке работодателям рекомендовано установить сокращённый рабочий день на предприятиях, в школах и детских садах — режим свободного посещения, большегрузам запретили въезд на территорию городского округа, чтобы не мешали снегоуборочной технике и общественному транспорту. Но и в других регионах Дальнего Востока непогода сейчас лютует, и даже сильнее, чем в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.