Аномальные морозы, метель, пурга: непогода крушит Дальний Восток

Во Владивостоке работодателям рекомендовано установить сокращённый рабочий день на предприятиях, в школах и детских садах — режим свободного посещения, большегрузам запретили въезд на территорию городского округа, чтобы не мешали снегоуборочной технике и общественному транспорту. Но и в других регионах Дальнего Востока непогода сейчас лютует, и даже сильнее, чем в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.
В якутском посёлке Тикси пурга повредила два вертолёта Ми-8 «Полярных авиалиний». Порывы ветра достигают 40 м/с, они переломали лопасти несущих винтов у двух воздушных судов. Территориальное управление Росавиации проводит проверку по факту инцидента, а группа специалистов проводит оценку возможностей восстановления повреждённых вертолётов.
Видимость из-за пурги в посёлке снизилась до 100 метров, есть перебои со связью. Отменены занятия в школах, не работают детские сады, также на работу разрешено не приходить женщинам.
На Камчатке ударили аномальные морозы по самому северному району полуострова — Пенжинскому. Решением районной комиссии по чрезвычайным ситуациям в муниципалитете введён режим повышенной готовности. В сёлах Слаутное, Таловка, Парень, Аянка, Каменское и Манилы температура достигает 46 градусов, и такие морозы продержатся до 31 января.
А Сахалин крушит метель. С понедельника приостановлена паромная переправа через Татарский пролив, во вторник было прекращено движение общественного автомобильного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов юга и центральной части Сахалина. Ученики общеобразовательных школ Южно-Сахалинска, Корсаковского и Долинского районов 29 января останутся на дистанционном обучении.