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Первая комната матери и ребенка открылась в нижегородском вузе

Ребенка здесь можно будет покормить и переодеть.

Источник: Telegram-канал "Бокал прессека"

В вузе Нижнего Новгорода появилась первая комната матери и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».

ННГУ стал одним из победителей всероссийского конкурса «Помоги маме учиться», это позволило создать комнату, которой смогут пользоваться и преподаватели, и студентки с маленькими детьми. Здесь есть пеленальный комод, кресло для мамы, стульчик для кормления и стол со стулом для малышей, а также кулер водой.

Комнату обустроили в студенческом городке, она работает с 8 до 20 часов.

Напомним, больше 1000 подписей собрала петиция, созданная жительницами Нижегородской области, по поводу новых мер поддержки семей, который должны заработать с июля 2025 года.

образование