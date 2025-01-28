Первая комната матери и ребенка открылась в нижегородском вузе

ННГУ стал одним из победителей всероссийского конкурса «Помоги маме учиться», это позволило создать комнату, которой смогут пользоваться и преподаватели, и студентки с маленькими детьми. Здесь есть пеленальный комод, кресло для мамы, стульчик для кормления и стол со стулом для малышей, а также кулер водой.