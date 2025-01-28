Первая комната матери и ребенка открылась в нижегородском вузе

В вузе Нижнего Новгорода появилась первая комната матери и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».
ННГУ стал одним из победителей всероссийского конкурса «Помоги маме учиться», это позволило создать комнату, которой смогут пользоваться и преподаватели, и студентки с маленькими детьми. Здесь есть пеленальный комод, кресло для мамы, стульчик для кормления и стол со стулом для малышей, а также кулер водой.
Комнату обустроили в студенческом городке, она работает с 8 до 20 часов.
Напомним, больше 1000 подписей собрала петиция, созданная жительницами Нижегородской области, по поводу новых мер поддержки семей, который должны заработать с июля 2025 года.