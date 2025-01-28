Опасный памперс достался младенцу в Петербурге. Малыша увезли в больницу с химожогами

Подгузники были заказаны на одном из популярных маркетплейсов, уточнил собеседник «Фонтанки». «Памперс, который на нем был, тоже взяли с собой в больницу. Какая-то интуиция сработала. Конечно, ничего нам там сказать не смогли, но сейчас эти памперсы направляются на химическую экспертизу со всеми вытекающими обращениями во всевозможные инстанции», — заключил мужчина.