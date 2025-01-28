Опасный памперс достался младенцу в Петербурге. Малыша увезли в больницу с химожогами

Произошло всё накануне. «Сняли памперс, обнаружили рану у ребёнка, ожоговую. Поехали в больницу. Врач осмотрел, подтвердил, что это химический ожог. Когда начали выяснять, откуда это может взяться, приехали домой, разрыли упаковку памперсов. Там все с подтеками по той стороне, по которой ожог», — рассказал Максим, отец мальчика.
Врачи не стали настаивать на госпитализации из-за характера раны — поражение кожи составил 1%. По словам родителей, сейчас ребенок чувствует себя нормально, но все время проводит на животе.
«Запаха химии от памперсов не было. Единственное, когда я разорвал один из них, поднес к носу, то почувствовал какой-то химозный запах», — пояснил Максим.
Подгузники были заказаны на одном из популярных маркетплейсов, уточнил собеседник «Фонтанки». «Памперс, который на нем был, тоже взяли с собой в больницу. Какая-то интуиция сработала. Конечно, ничего нам там сказать не смогли, но сейчас эти памперсы направляются на химическую экспертизу со всеми вытекающими обращениями во всевозможные инстанции», — заключил мужчина.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как две петербурженки получили химические ожоги ягодиц после поездки на автобусе. Перевозчик сообщил, что бытовую химию пролили другие пассажиры — они попали на видео. Их до сих пор не нашли. Глава СК Александр Бастрыкин требовал доклад о результатах проверки.