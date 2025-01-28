В Евпатории умер участник Великой Отечественной войны Николай Червоный. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
«Николай Тимофеевич навсегда останется в нашей памяти защитником Родины, победителем Великой Отечественной войны, героем на все времена», — отметил чиновник.
Александр Юрьев выразил соболезнования родственникам и близким ветерана.
Ранее мы сообщали, что в Алуште умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Свердлов Иосиф Залманович.