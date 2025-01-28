Опасный химический эксперимент закончился для школьника больницей

Днем 26 января больницу поступил 14-летний подросток с травмами лица. Врачи поставили диагноз «химический ожог и контузия правого глаза». Следователи установили, что накануне мальчик увидел ролик в популярной социальной сети о химическом эксперименте. Находясь дома один, он решил повторить увиденное и смешал необходимые компоненты. В результате химического взаимодействия бутылка взрывалась, а ее содержимое попало в глаз школьнику.
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Несвижским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
Следственный комитет напоминает, что это не единичный факт получения травмы детьми после просмотра видеороликов. Подростки, вдохновленные яркими видео, не осознают опасности, с которой они могут столкнуться, повторяя эксперименты. Обсуждение таких случаев в кругу семьи и в учебных заведениях поможет не допускать подобного, ведь жизнь и здоровье детей подвергаются угрозе из-за их любопытства и непонимания последствий.