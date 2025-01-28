Опасный химический эксперимент закончился для школьника больницей

Следственный комитет напоминает, что это не единичный факт получения травмы детьми после просмотра видеороликов. Подростки, вдохновленные яркими видео, не осознают опасности, с которой они могут столкнуться, повторяя эксперименты. Обсуждение таких случаев в кругу семьи и в учебных заведениях поможет не допускать подобного, ведь жизнь и здоровье детей подвергаются угрозе из-за их любопытства и непонимания последствий.