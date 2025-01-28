Вход в модульное укрытие в Воронеже заколотили из-за вандалов

В Воронеже досками заколотили вход в бетонное укрытие, установленное на территории АЗС на Московском проспекте, 4а. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
Причиной стало то, что укрытие начали использовать в качестве туалета. Чтобы избежать подобных случаев доступ к нему ограничили. Воронежцы возмущены таким решением, поскольку укрытие предназначено для экстренных ситуаций, а не блокировки, и в случае опасности попасть в него будет проблематично.
Напомним, что несколько модульных бетонных укрытий появились в Воронеже после того, как на территории региона все чаще стали объявлять авиационную опасность. Бетонные защитные сооружения поставили на территории некоторых АЗС. Массовая же установка модульных укрытий в регионе не планируется.