Вход в модульное укрытие в Воронеже заколотили из-за вандалов

Причиной стало то, что укрытие начали использовать в качестве туалета. Чтобы избежать подобных случаев доступ к нему ограничили. Воронежцы возмущены таким решением, поскольку укрытие предназначено для экстренных ситуаций, а не блокировки, и в случае опасности попасть в него будет проблематично.