Возле базы БФУ в Рыбном обрушилась ещё одна часть склона

Возле базы учебных практик БФУ имени Канта в Рыбном обрушилась ещё одна часть склона. Информацию об этом опубликовали на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
Участок обследовали специалисты учреждения вместе с представителями БФУ имени Канта и администрации Пионерского. Осмотр провели для определения возможных изменений на береговом склоне.
«На локальном участке протяжённостью десять метров зафиксировано новое обрушение верхней бровки берегового уступа на 1,9 метров. На остальных участках территории базы БФУ протяжённостью 150 метров береговой откос остался на месте», — сообщили в «Балтберегозащите».
По всей территории расставили контрольные точки мониторинга абразионного уступа для дальнейшего изучения состояния берега. Специалисты также перекрыли спуск к морю.
«Будьте внимательны! Рекомендуем воздержаться от прогулок вблизи территории базы летних практик БФУ имени Канта», — предупредили в «Балтберегозащите».
Часть склона у базы БФУ в Рыбном обрушилась во время шторма в начале января. На территории размыло коренной берег по верхней бровке уступа. В «Балтберегозащите» назвали ситуацию аварийной. Власти Пионерского запретили доступ на участок побережья.