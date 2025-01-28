Возле базы БФУ в Рыбном обрушилась ещё одна часть склона

Часть склона у базы БФУ в Рыбном обрушилась во время шторма в начале января. На территории размыло коренной берег по верхней бровке уступа. В «Балтберегозащите» назвали ситуацию аварийной. Власти Пионерского запретили доступ на участок побережья.