РНФ и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве

«С расширением Красноярского краевого фонда науки нам необходима экспертиза РНФ, а также активное привлечение партнеров из бизнеса. Включение их в реализацию национальных проектов — важная задача. Сотрудничество с бизнесом может быть организовано как продолжение фундаментальных работ по проектам, так и в качестве отдельного прикладного направления», — отметил губернатор.