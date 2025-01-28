РНФ и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор РНФ Владимир Беспалов рассмотрели основные направления взаимодействия, включая увеличение объема регионального финансирования и поддержку перспективных научных проектов, в том числе проектов прикладных исследований.
Глава региона подчеркнул важность работы для привлечения ученых в регион и создания условий, стимулирующих их к реализации проектов в Красноярском крае.
Владимир Беспалов отметил, что финансирование региональных конкурсов всегда поддерживается попечительским советом РНФ и вслед за Красноярским краем Фонд готов увеличить его объемы со своей стороны.
«Среди ключевых направлений поддержки прикладных исследований — химия и новые материалы, средства производства, транспортные технологии, а также микроэлектроника, которая идет отдельным треком. В рамках этих направлений мы будем поддерживать коллективы, способные реализовать заявленные задачи. Особое внимание уделяется взаимодействию с бизнесом — это направление выделено в отдельную строчку нашей программы. Уже ведется подготовка к подписанию соглашений с ведущими компаниями», — отметил Владимир Беспалов.
В рамках соглашения РНФ и Красноярского края на конкурсной основе будут поддерживаться проекты, которые ориентированы на приоритетные направления, определенные регионом.
В рамках соглашения предусматривается, что с 2025 до 2027 года РНФ ежегодно будет закладывать на научные проекты в крае 100 млн рублей. В том же объеме будут выделяться и краевые средства.
Основное внимание будет уделяется проектам в таких областях, как средства производства и автоматизации, сбережения здоровья граждан, беспилотные авиационные системы, новые материалы и химия, продовольственная безопасность, биоэкономика, перспективные космические технологии и сервисы.
Михаил Котюков также подчеркнул важность привлечения партнеров — заказчиков технологий — для реализации национальных проектов.
«С расширением Красноярского краевого фонда науки нам необходима экспертиза РНФ, а также активное привлечение партнеров из бизнеса. Включение их в реализацию национальных проектов — важная задача. Сотрудничество с бизнесом может быть организовано как продолжение фундаментальных работ по проектам, так и в качестве отдельного прикладного направления», — отметил губернатор.