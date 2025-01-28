В Красноярском крае стало больше бобров

Специалисты насчитали 3308 бобров в заказниках Красноярского края. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
Если в 2020 году в 21 заказнике региона проживали 3115 бобров, то уже в прошлом году инспекторы краевого министерства природы насчитали 3308 особей.
«Лидер по количеству бобров — заказник “Маковский” (Енисейский, Бирилюсский районы) — 453 особи. Немногим меньше особей оказалось в “Больше-Касском” (Енисейский район) — 405», — рассказали в министерстве природы края.
Ранее в парке флоры и фауны «Роев ручей» показали приехавших из Беларуси полосатых мангустов по кличке Глобус и Селена. Животные попали в Красноярск ещё в октябре, но пока их не могли показать из-за карантина.