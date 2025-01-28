Авиационный завод в Таганроге оказался под угрозой банкротства

Долговые обязательства таганрогского авиационного завода подтверждаются решением третейского суда постоянно действующего Арбитражного учреждения при ОООР «СоюзМаш России» от 24 июня 2024 года. Кроме того, было представлено судебное определение о принудительном исполнении решения третейского суда от 19 августа 2024 года.