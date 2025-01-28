Авиационный завод в Таганроге оказался под угрозой банкротства

В Ростовской области под угрозой банкротства оказался Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ПАО «ТАНТК имени Бериева»). Извещение о намерении обратиться в суд 27 января опубликовал один из кредиторов, соответствующую информацию можно найти на сайте Федресурс.
Кредитор — ООО «Производственно-технический центр “Вектор” из Московской области. Компания заявляет, что таганрогский авиационный завод имеет задолженность, однако сумма финансовых претензий не уточняется.
Долговые обязательства таганрогского авиационного завода подтверждаются решением третейского суда постоянно действующего Арбитражного учреждения при ОООР «СоюзМаш России» от 24 июня 2024 года. Кроме того, было представлено судебное определение о принудительном исполнении решения третейского суда от 19 августа 2024 года.
Теперь кредитор намерен обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать ПАО «ТАНТК имени Бериева» банкротом «в связи с наличием у последнего признаков несостоятельности».