Авиарейсы в Мурманск возобновляются и Нижнего Новгорода

Полеты будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» совместно с авиакомпанией "Икар’на воздушных судах Embraer 190.
Первый рейс запланирован на 30 марта 2025 года. Далее полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылеты из Нижнего Новгорода будут производиться в 16:15, а по воскресеньям — в 16:35.
Сейчас «Северный ветер» совместно с «Икаром» выполняют прямые регулярные перелеты в Сочи, Калининград, Сочи Минск, Уфу и Минеральные Воды.
Напомним, что полеты в столицу Арктики из Нижнего Новгорода прекратились в октябре 2023 года.