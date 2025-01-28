Авиарейсы в Мурманск возобновляются и Нижнего Новгорода

Первый рейс запланирован на 30 марта 2025 года. Далее полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылеты из Нижнего Новгорода будут производиться в 16:15, а по воскресеньям — в 16:35.