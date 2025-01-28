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Авиарейсы в Мурманск возобновляются и Нижнего Новгорода

Рейсы в Мурманск возобновляются из аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

Полеты будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» совместно с авиакомпанией "Икар’на воздушных судах Embraer 190.

Первый рейс запланирован на 30 марта 2025 года. Далее полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылеты из Нижнего Новгорода будут производиться в 16:15, а по воскресеньям — в 16:35.

Сейчас «Северный ветер» совместно с «Икаром» выполняют прямые регулярные перелеты в Сочи, Калининград, Сочи Минск, Уфу и Минеральные Воды.

Напомним, что полеты в столицу Арктики из Нижнего Новгорода прекратились в октябре 2023 года.