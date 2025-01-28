Ушел из жизни профессор самарского онкоцентра Михаил Копп

Михаил Копп долгие годы являлся главным внештатным специалистом по химиотерапии министерства здравоохранения Самарской области, входил в экспертные советы и общества по терапии злокачественных опухолей в России и других странах. При его участии было открыто одно из первых отделений химиотерапии в России, которое осуществляет специальное противоопухолевое лечение больных злокачественными новообразованиями. Принимал участие в организации химиотерапевтических служб в регионах РФ.