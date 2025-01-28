Ушел из жизни профессор самарского онкоцентра Михаил Копп

«Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Валерьевича в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.
Выпускник Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Ульянова Михаил Копп начал трудовой путь в 1973 году с должности врача-интерна терапевтического отделения в центральной больнице им. Н. И. Пирогова.
С 1984 года по 1988 год работал врачом-онкологом в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. В 1988 году назначен на должность заведующего химиотерапевтическое отделение № 1 областного онкологического диспансера, проработал в должности 27 лет.
Михаил Копп долгие годы являлся главным внештатным специалистом по химиотерапии министерства здравоохранения Самарской области, входил в экспертные советы и общества по терапии злокачественных опухолей в России и других странах. При его участии было открыто одно из первых отделений химиотерапии в России, которое осуществляет специальное противоопухолевое лечение больных злокачественными новообразованиями. Принимал участие в организации химиотерапевтических служб в регионах РФ.
Прощание с Михаилом Коппом состоится завтра, 29 января, с 10:00 до 12:00 (MSK+1) в траурном зале № 3 на ул. Борской, 108 к. 1.