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Губернатор Хоценко: «Задача — совершенствовать систему предупреждения и ликвидации ЧС»

Губернатор Омской области подвел итоги деятельности по предупреждению и ликвидации ЧС в 2024 году и поставил задачи на будущее.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Виталий Хоценко провел совещание, посвященное деятельности по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Омской области. Были подведены итоги работы за 2024 год и определены планы на 2025-й.

В 2024 году ЧС на территории региона объявлялись дважды: в связи с мощным весенним паводком и из-за переувлажнения почвы. Губернатор отметил, что это стало серьезным испытанием на прочность.

«Паводок показал, что мы умеем действовать единой слаженной командой. Совместными усилиями нам удалось оказать поддержку каждому, кто оказался в непростой ситуации. Важно сделать все возможное для недопущения подобного в будущем», — подчеркнул губернатор.

В связи с этим глава региона поставил задачу совершенствовать и поддерживать готовность всех служб, задействованных в системе предупреждения и ликвидации ЧС. Спланированы и утверждены мероприятия по подготовке и безопасному прохождению паводка и пожароопасного сезона 2025 года, разработан комплекс мер по предупреждению лесных пожаров. Продолжатся межведомственные сборы и учения, которые позволят отработать алгоритмы действий в условиях ЧС и внештатных ситуаций.

Также Виталий Хоценко поблагодарил за совместную работу тех, кто участвовал в ликвидации последствий ЧС в 2024 году. Ведомственные награды и поощрения получили представители аварийно-спасательных служб, предприятий, организаций, региональных и муниципальных органов управления, добровольцы.