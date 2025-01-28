Губернатор Хоценко: «Задача — совершенствовать систему предупреждения и ликвидации ЧС»

В связи с этим глава региона поставил задачу совершенствовать и поддерживать готовность всех служб, задействованных в системе предупреждения и ликвидации ЧС. Спланированы и утверждены мероприятия по подготовке и безопасному прохождению паводка и пожароопасного сезона 2025 года, разработан комплекс мер по предупреждению лесных пожаров. Продолжатся межведомственные сборы и учения, которые позволят отработать алгоритмы действий в условиях ЧС и внештатных ситуаций.