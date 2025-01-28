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Глава администрации Алексей Логвиненко выступил на заседании Гордумы Ростова

Сити-менеджер Алексей Логвиненко представил отчет о работе за 2024 год.
Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал о деятельности за 2024 год. Выступление прошло на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 28 января.

Алексей Логвиненко рассказал об экономике, в том числе о привлечении инвестиций, развитии малого и среднего предпринимательства, реализации инновационных проектов. Он также рассказал о строительстве и ремонте социальных и инфраструктурных объектов, освоении и благоустройстве территорий. Отчитался и о мерах поддержки населения.

Ранее в пресс-службе Гордумы сообщили, что Алексей Логвиненко подал заявление об отставке по собственному желанию. Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть на заседании 28 января.