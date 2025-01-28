«Золотую судью» Хахалеву намерены экстрадировать из Азербайджана в Россию

«Она намеревалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — сказал собеседник агентства.