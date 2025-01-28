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«Золотую судью» Хахалеву намерены экстрадировать из Азербайджана в Россию

Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в Россию после решения суда.

«Золотую судью» Хахалеву намерены экстрадировать из Азербайджана в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в азербайджанских правоохранительных органах.

Задержанную в аэропорту Баку бывшую председательницу Краснодарского краевого суда экстрадируют в Россию после решения суда.

«Она намеревалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Баку задержали «золотую судью» из Краснодарского края. О задержании Елены Хахалевой стало известно 27 января.

Мы писали, бывшая судья Елена Хахалева прославилась после свадьбы дочери. Торжество обошлось в 120 млн рублей. Позже стали известны новые детали в биографии Хахалевой: с 2016 по 2019 годы судья отсутствовала на рабочем месте в течение 127 дней. В итоге ее лишили полномочий за прогулы.