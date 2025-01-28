Электрички, курсирующие между Казанью и Нижним Новгородом, будут прибывать на 25 минут быстрее

Время в пути для межрегионального электропоезда сообщением Нижний Новгород — Казань сократят с 3 февраля. Состав будет следовать до конечной станции 5 часов 55 минут. Это на 25 минут быстрее, чем на момент запуска данного маршрута, сообщили в пресс-службе Казанского филиала Горьковской железной дороги.
Электричка продолжит курсировать ежедневно. Из Нижнего Новгорода она будет отправляться в 05:10 и 16:08, а прибывать в столицу Татарстана — в 11:05 и 22:03. Из Казани поезд стартует в 05:25 и 15:54, в столице Приволжья он окажется в 11:20 и 21:49 соответственно.
По пути следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.
В 2024 году электропоезд сообщением Нижний Новгород — Казань перевез 400 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.
В январе 2025 года на данном маршруте ГЖД запустила электропоезд нового поколения. Состав оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, упрощающую выход на низкую платформу. Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.
Напомним, всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте компании, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, а также в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: +7 (800)775−00−00.