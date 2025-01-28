Электрички, курсирующие между Казанью и Нижним Новгородом, будут прибывать на 25 минут быстрее

Электричка продолжит курсировать ежедневно. Из Нижнего Новгорода она будет отправляться в 05:10 и 16:08, а прибывать в столицу Татарстана — в 11:05 и 22:03. Из Казани поезд стартует в 05:25 и 15:54, в столице Приволжья он окажется в 11:20 и 21:49 соответственно.