Зачем доказательную медицину смешивают с нетрадиционными практиками

Больше того, альтернативно мыслящие врачи встречаются и в системе государственного здравоохранения. Мне, например, однажды в самой обычной районной больнице предложили сеансы рефлексотерапии. Причем не то чтобы мне неформально рекламировали какого-то альтернативного доктора, который практикует где-нибудь в подвальчике. Нет, я лежала со своим токсикозом под капельницами, и мне обещали, что специалист придет прямо в мою палату. Причем бесплатно, потому что это штатный доктор больницы, и его услуги доступны по полису ОМС. Я отказалась. Как представила, что человек в белом халате с очень серьезным видом будет вводить в меня иглы, так меня затошнило еще сильнее. Да, это было 12 лет назад. Но вот сейчас зашла на сайт больницы: тот доктор все еще работает. Почитала о человеке. Он, помимо прочего, еще вертеброневролог, мануальный терапевт и гомеопат, «проходил обучение у мастеров восточной медицины Кореи, Вьетнама, Индонезии, владеет всеми видами Чжень-Цзю-терапии и восточного массажа».