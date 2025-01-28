Белоруска смогла вернуть 500 рублей за ботинки, у которых отвалилась подошва. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что жительница Бресте в одном из частных магазинов города купила ботинки, стоимостью более чем 500 рублей. Но после непродолжительной носки на обуви возник дефект в виде отклеивания подошвы от верха обуви. Женщина решила вернуть ботинки в магазин, однако продавец ответил отказом. Тогда брестчанка обратилась в управление ГКСЭ с целью проведения товароведческой экспертизы.
Специалист в момент исследования ботинок установил дефекты внешнего вида, которые имеют производственный характер образования. Так, было обнаружено отставание ранта от заготовки верха на каждой полупаре ботинок. Кроме того, было найдено нарушение клеевого шва крепления ранта к заготовке верха по периметру на обеих полупарах ботинок, трещины, морщины, складки и заломы на различных элементах обуви, которые являются скрытыми производственными дефектами.
Жительница Бреста вернула деньги, купив некачественные ботинки. Фото: sudexpert.gov.by.
Жительница Бреста, получив заключение экспертизы, повторно обратилась в магазин. В этот раз ей вернули деньги за некачественную обувь и компенсировали стоимость проведения товароведческой экспертизы.
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