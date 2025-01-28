Белоруска смогла вернуть 500 рублей за ботинки, у которых отвалилась подошва

В сообщении сказано, что жительница Бресте в одном из частных магазинов города купила ботинки, стоимостью более чем 500 рублей. Но после непродолжительной носки на обуви возник дефект в виде отклеивания подошвы от верха обуви. Женщина решила вернуть ботинки в магазин, однако продавец ответил отказом. Тогда брестчанка обратилась в управление ГКСЭ с целью проведения товароведческой экспертизы.