С 1 февраля изменится расписание электрички Казань-Свияжск. Это связано с техническими причинами, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».
Теперь отправление электрички из столицы Татарстана будет осуществляться на три минуты раньше — в 10.23. Прибытие к станции Свияжска запланировано на 11.38.
Напомним, проект второй линии казанского метро прошел экспертизу. Речь идет об участке от станции «Фучика» до «Сахарова». Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.
Согласно документу, участок в 5,4 километра включает в себя станции «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Между ними уже выполнено устройство перегонных тоннелей.