В Воронеже скончалась выдающийся профессор филфака ВГУ Тамара Никонова

После тяжелой болезни на 84-м году жизни скончалась выдающийся профессор филологического факультета Воронежского государственного университета Тамара Александровна Никонова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 27 января.
Тамара Александровна проработала в ВГУ 50 лет. С 2000 до 2021 годы она заведовала кафедрой русской литературы XX века, теории литературы и гуманитарных наук. Преподаватель предложила изучать в университете творчество Андрея Платонова и Ивана Бунина.
«О весомости вклада, внесенного Тамарой Александровной в филологическую науку, свидетельствуют более 200 научных статей и 4 монографии. Под ее редакцией вышло множество сборников научных трудов, учебных и методических пособий. В 2025 году состоялось третье издание самого значимого труда Тамары Александровны — двухтомного учебного пособия по русской литературе ХХ века. Это ее последний подарок студентам», — отметили в пресс-службе вуза.
В Воронеже Тамару Александровну знали, как профессора, критика и литературоведа. Она много лет сотрудничала с литературно-художественным журналом «Подъем», а также была членом Союза Российских писателей.
«В сердцах коллег, сотрудников и учеников навсегда останется память о Тамаре Александровне Никоновой как о человеке, которого отличали интеллигентность, блестящий научный ум, преданность своему делу, но прежде всего — глубокий интерес, внимание и любовь к человеку», — добавили в пресс-службе университета.