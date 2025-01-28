В Воронеже скончалась выдающийся профессор филфака ВГУ Тамара Никонова

«О весомости вклада, внесенного Тамарой Александровной в филологическую науку, свидетельствуют более 200 научных статей и 4 монографии. Под ее редакцией вышло множество сборников научных трудов, учебных и методических пособий. В 2025 году состоялось третье издание самого значимого труда Тамары Александровны — двухтомного учебного пособия по русской литературе ХХ века. Это ее последний подарок студентам», — отметили в пресс-службе вуза.