«Это наша Национальная хоккейная лига». Мэр Казани Ильсур Метшин о «Зеленом дерби»

«Я могу сказать только про команду, про отдельных личностей, во главе с президентом клуба Наилем Магановым. Хорошо, что и “Ак Барс”, и арена меняются вместе с Казанью. Несмотря на то, что непосредственно “Ак Барс” вместе с инфраструктурой не участвовал в БРИКС, но они тоже подросли до международного уровня. Есть много забот, и я прошёл с внуками до магазина атрибутики. И атмосфера, и то, как в клубе работают с болельщиками, видно, что всё растёт. Молодцы, это очень радует!» — поделился мэр Казани.