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Мэр Иркутска назвал уборку снега дорожными службами неудовлетворительной

Четырем подрядчикам выдали предписания за некачественную работу.

Источник: Тг-канал (18+) Руслан Болотов

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил работу дорожных служб по уборке снега и назвал ее неудовлетворительной. По словам главы города, на многих дорожных объектах работают сторонние подрядчики, при этом четыре организации продемонстрировали плохое качество работы. Все подрядные организации получили предписания, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил глава города в своем тг-канале (18+), в конце января будет проведен осмотр дорог. Если ситуация не исправится, то будут применены санкции. Так, за некачественную уборку штраф составляет от 100 тысяч рублей.

«Буду добиваться качества. На дорогах должно быть комфортно передвигаться независимо от того, сколько выпало снега», — рассказал Руслан Болотов.

По его словам, каждый день убирать улицы от снега должны около 130 человек и 70 единиц техники: самосвалы, погрузчики, автогрейдеры. В сильные снегопады их количество увеличивается.

ЖКХ