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Экспертиза одобрила строительство торгового центра на М-4 «Дон» под Ростовом

Проект строительства на территории торгового комплекса в Ростовской области прошел экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области планируют строительные работы, связанные с возведением торгового комплекса. Соответствующая документация успешно прошла экспертиза, говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Проверялись планы строительства в районе 1054 км М-4 (слева по ходу километража). Положительное экспертное решение вынесли в краснодарской организации 24 января 2025 года. Тогда же изменения внесли в реестр.

Известно, что объект возводит «Специализированный застройщик “Вертикаль Инвест-Юг”.

Судя по открытым данным в Интернете, на 1054 км трассы М-4 сейчас реализуют концептуальный проект современного крытого торгового комплекса, на территории которого под единой кровлей будут размещены отдельные магазины и «уличное» пространство.