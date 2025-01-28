Экспертиза одобрила строительство торгового центра на М-4 «Дон» под Ростовом

На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области планируют строительные работы, связанные с возведением торгового комплекса. Соответствующая документация успешно прошла экспертиза, говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.
Проверялись планы строительства в районе 1054 км М-4 (слева по ходу километража). Положительное экспертное решение вынесли в краснодарской организации 24 января 2025 года. Тогда же изменения внесли в реестр.
Известно, что объект возводит «Специализированный застройщик “Вертикаль Инвест-Юг”.
Судя по открытым данным в Интернете, на 1054 км трассы М-4 сейчас реализуют концептуальный проект современного крытого торгового комплекса, на территории которого под единой кровлей будут размещены отдельные магазины и «уличное» пространство.