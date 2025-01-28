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В Воронеже продолжается восстановление дорог литым асфальтобетоном

В Воронеже продолжаются работы по локальному восстановлению дорожного покрытия с использованием литого асфальтобетона. Городская дорожная служба совместно с районными управами осуществляют данные работы на ежедневной основе.

С начала зимнего сезона было отремонтировано свыше 3 000 квадратных метров дорожного полотна. Данное мероприятие представляет собой временное решение, направленное на оперативное устранение дефектов и поддержание дорог в удовлетворительном состоянии. На магистралях, где наблюдается значительное количество повреждений, запланирована полная замена верхнего слоя покрытия. В настоящее время проводится подготовка к весеннему сезону, включающая формирование списков для последующего объявления торгов.

В ближайшем будущем работы с применением литого асфальтобетона будут осуществляться на разных улицах и проспектах Воронежа, дамбе ВоГРЭСовского моста, а также на ряде проездов. Выбор участков для ремонта определяется не только результатами мониторинга, проводимого профильными специалистами, но и с учетом поступающих обращений от жителей города.