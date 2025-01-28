Спутник снял монумент защитникам Ленинграда из космоса к 81-летию снятия блокады

На изображении видно монумент защитникам Ленинграда, который был открыт в 1974 году. Также напоминается, что 27 января 1944 года завершилась операция «Январский гром», снявшая блокаду.
Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и унесла жизни более 1 миллиона человек, включая 400 тысяч детей. Мемориал был частично построен на пожертвования ленинградцев.
Ранее мы писали о том, что российский спутник «Ресурс-П» запечатлел центр Петербурга во время Главного военно-морского парада, посвященного 328-й годовщине ВМФ России. На опубликованной фотографии видны корабли, проходящие вдоль главных набережных города.