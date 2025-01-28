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Спутник снял монумент защитникам Ленинграда из космоса к 81-летию снятия блокады

Орбитальный спутник «Ресурс-П» снял Петербург ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Снимок, опубликованный пресс-службой «Роскосмоса», стал частью серии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Роскосмос

На изображении видно монумент защитникам Ленинграда, который был открыт в 1974 году. Также напоминается, что 27 января 1944 года завершилась операция «Январский гром», снявшая блокаду.

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и унесла жизни более 1 миллиона человек, включая 400 тысяч детей. Мемориал был частично построен на пожертвования ленинградцев.

Ранее мы писали о том, что российский спутник «Ресурс-П» запечатлел центр Петербурга во время Главного военно-морского парада, посвященного 328-й годовщине ВМФ России. На опубликованной фотографии видны корабли, проходящие вдоль главных набережных города.

космос