В Шушарах открыли детскую поликлинику на 100 посещений в смену

Новое медучреждение будет относиться к СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49». Одноэтажное здание площадью 1 335,2 м² оснащено современным медицинским оборудованием, отвечающим актуальным стандартам в здравоохранении. В поликлинике организованы кабинеты врача-педиатра, травматолога-ортопеда, прививочный кабинет, процедурная, перевязочная, а также комната для кормления детей.