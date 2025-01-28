В Шушарах открыли детскую поликлинику на 100 посещений в смену

Здание поликлиники, построенное в рамках соглашения с городом застройщиком ООО «СЗ Терминал ресурс», находится по адресу: улица Соколиная, дом 13, строение 1, в жилом комплексе «Образцовый квартал». Об этом сообщил портал «Строительный Петербург».
Новое медучреждение будет относиться к СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49». Одноэтажное здание площадью 1 335,2 м² оснащено современным медицинским оборудованием, отвечающим актуальным стандартам в здравоохранении. В поликлинике организованы кабинеты врача-педиатра, травматолога-ортопеда, прививочный кабинет, процедурная, перевязочная, а также комната для кормления детей.
На территории жилого комплекса продолжается строительство взрослой поликлиники площадью 2 000 м².
Контроль за строительством объектов, возводимых за счет инвесторов, осуществляют сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ «Управление строительными проектами», подведомственного городскому Комитету по строительству.