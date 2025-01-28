Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шушарах открыли детскую поликлинику на 100 посещений в смену

В поселке Шушары ввели в эксплуатацию новое амбулаторно-поликлиническое учреждение для детей, рассчитанное на 100 посещений в смену.

Источник: Комитет по строительству

Здание поликлиники, построенное в рамках соглашения с городом застройщиком ООО «СЗ Терминал ресурс», находится по адресу: улица Соколиная, дом 13, строение 1, в жилом комплексе «Образцовый квартал». Об этом сообщил портал «Строительный Петербург».

Новое медучреждение будет относиться к СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49». Одноэтажное здание площадью 1 335,2 м² оснащено современным медицинским оборудованием, отвечающим актуальным стандартам в здравоохранении. В поликлинике организованы кабинеты врача-педиатра, травматолога-ортопеда, прививочный кабинет, процедурная, перевязочная, а также комната для кормления детей.

На территории жилого комплекса продолжается строительство взрослой поликлиники площадью 2 000 м².

Контроль за строительством объектов, возводимых за счет инвесторов, осуществляют сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ «Управление строительными проектами», подведомственного городскому Комитету по строительству.

строительство
медицина