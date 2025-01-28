В Красноярске, Ачинске и Лесосибирске обновят молодежные центры

Изменения затронут Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» по ул. Красномосковской, 42. В нем отремонтируют вход, комнату переговоров и помещение для сотрудников. Для проведения мероприятий построят комфортабельный зал. Также в учреждении появится ресурсный центр добровольчества.