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В Красноярске, Ачинске и Лесосибирске обновят молодежные центры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в городах края для молодых людей создадут современные центры для творчества и самореализации.

Источник: Соцсети

Изменения затронут Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» по ул. Красномосковской, 42. В нем отремонтируют вход, комнату переговоров и помещение для сотрудников. Для проведения мероприятий построят комфортабельный зал. Также в учреждении появится ресурсный центр добровольчества.

В Ачинске, в здании бывшего кинотеатра и нынешнего молодежного центра «Сибирь», оборудуют несколько пространств, среди них — территория креатива и досуга, место для встреч и отделение «Движения первых».

В самом отдаленном районе Лесосибирска, в Новоенисейске, для молодежи создадут музыкальную студию, спортзал и мини-театр с гримерной.

Работы пройдут по программе «Регион для молодых», которая реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба краевого правительства.

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