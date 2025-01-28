В Красноярске, Ачинске и Лесосибирске обновят молодежные центры

Изменения затронут Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» по ул. Красномосковской, 42. В нем отремонтируют вход, комнату переговоров и помещение для сотрудников. Для проведения мероприятий построят комфортабельный зал. Также в учреждении появится ресурсный центр добровольчества.
В Ачинске, в здании бывшего кинотеатра и нынешнего молодежного центра «Сибирь», оборудуют несколько пространств, среди них — территория креатива и досуга, место для встреч и отделение «Движения первых».
В самом отдаленном районе Лесосибирска, в Новоенисейске, для молодежи создадут музыкальную студию, спортзал и мини-театр с гримерной.
Работы пройдут по программе «Регион для молодых», которая реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба краевого правительства.