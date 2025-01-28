Первый застройщик омского микрорайона «Сады Наука» будет ликвидирован

Компания «Русмонтаж» являлась первым застройщиком омского микрорайона «Сады Наука», жилье строилось на средства дольщиков. Однако квартир люди не увидели — в 2018 году в отношении застройщика началась процедура банкротства, а на директора и учредителя фирмы Александра Рудаева было заведено уголовное дело.