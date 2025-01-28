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Первый застройщик омского микрорайона «Сады Наука» будет ликвидирован

Завершено конкурсное производство строительной компании «Русмонтаж».

Источник: Комсомольская правда

Конкурсный управляющий ООО «Строительная компания “Русмонтаж” Андрей Саранин сообщил о завершении конкурсного производства в отношении скандально известной фирмы. Решение принял Арбитражный суд Омской области. Если оно не будет обжаловано, запись о ликвидации ООО “Строительная компания “Русмонтаж” будет внесена вскоре в Единый государственный реестр юридических лиц.

Компания «Русмонтаж» являлась первым застройщиком омского микрорайона «Сады Наука», жилье строилось на средства дольщиков. Однако квартир люди не увидели — в 2018 году в отношении застройщика началась процедура банкротства, а на директора и учредителя фирмы Александра Рудаева было заведено уголовное дело.

Сейчас застройщиком проблемного микрорайона является ЖСК «Сады Наука». Недавно мы писали о том, что там ввели в эксплуатацию первую многоэтажку.