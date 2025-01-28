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Пропавшую 4 года назад девушку нашли в Алматы

Девушка пропала будучи несовершеннолетней.

Источник: Polisia.kz

В Туркестанской области полицейские нашли пропавшую четыре года назад девушку, передает BaigeNews.kz.

По данным МВД, полиция Толебийского района обнаружила ее совсем в другом городе. Летом 2021 года местная жительница сообщила о пропаже своей 16-летней дочери. Спустя несколько лет поиски по заявлению жительницы района продолжались.

В январе 2025 года пропавшую все-таки нашли и вернули семье. Полиция обнаружила молодую женщину в одном из заведений общепита Алматы, где видимо она и работала.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства исчезновения.