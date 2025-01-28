Новый наземный пешеходный переход со светофорами появился на платформе «Шинный завод» в Красноярске

Для удобства и безопасности пассажиров на новом переходе, расположенном в торцевой части платформы, установлены светофоры со звуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда. С обеих сторон от путей переход оборудован предупреждающими знаками и специальными накопителями: двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, что соответствует правилам безопасного поведения.