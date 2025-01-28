Депутаты гордумы согласовали отставку главы администрации Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко покинул пост главы администрации Ростова-на-Дону. Это решение сегодня, 28 января, утвердили на внеочередном заседании городской думы.
Известно, что ранее чиновник подал заявление об отставке по собственному желанию. Теперь обязанности сити-менеджера возложили на первого заместителя главы ростовской администрации Александра Скрябина.
Алексей Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с 23 октября 2019 года по итогам проведенного конкурса. Позже, с 23 октября 2021 года, он был назначен на ту же должность решением Ростовской-на-Дону городской думы. Контракт был заключен на четыре года.
Еще раньше в разные годы чиновник был первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону и заместителем главы администрации города по экономике. Также он занимал управленческие должности в ООО «Водные ресурсы» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
С 1997 года проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. С 1996 по 1997 годы служил в Вооруженных Силах России. В 1996 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет, а в 2002 году — Ростовский юридический институт МВД России.