У «Мисс Татарстан» появится новая корона

«Мы начали работать над новой короной для “Мисс Татарстан”. Но здесь во главу угла встает финансовый вопрос. На новой короне будет точно использоваться символ нашего конкурса — тюльпан. Он символичен и для татарского колорита. Это будет авторская уникальная работа с художественным литьем. Однако пока не могу сказать, когда она появится», — отметила спикер.
Она добавила, что перед прошедшем в этом году конкурсе мэрия Казани подарила новую корону для обладательницы титула «Мисс Казань». Она выполнена из серебра и украшена топазами.
В этом году для проведения конкурса был выбран стиль русского фольклора, а ключевым символом стала птица феникс, продолжила Сахарова.
«Мы отталкивались от нашего эпиграфа: “Земля, где встречаются Восток и Запад, дает миру особенную красоту”. Это смешение культур мы старались прорабатывать во всех образах, которые представляли на сцене», — пояснила президент организации «Мисс Татарстан».
Главный титул получила 17-летняя Иделия Бадертдинова из Набережных Челнов.
«Я очень счастлива, что смогла стать “Мисс Татарстан — 2025”. Хочу поблагодарить организаторов и жюри конкурса, что поверили в меня и дать шанс участвовать в дальнейшем на конкурсе “Мисс Россия”. В ближайших планах — окончить школу, поступить в КФУ, в Институт международных отношений», — рассказала Бадертдинова.
В свою очередь обладательница титула «Мисс Казань — 2025» Екатерина Гайнуллина надеется, что ближайший год окажется очень интересным и насыщенным с точки зрения ее участия в модельном бизнесе.
«Я очень рада стать частью большой семьи “Мисс Татарстан”. Уверена, ближайший год будет насыщенным и интересным. К конкурсу я готовилась с большим удовольствием, так как давно хотела на него попасть, и очень счастлива, что удалось получить титул», — подчеркнула девушка.