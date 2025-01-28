У «Мисс Татарстан» появится новая корона

«Мы начали работать над новой короной для “Мисс Татарстан”. Но здесь во главу угла встает финансовый вопрос. На новой короне будет точно использоваться символ нашего конкурса — тюльпан. Он символичен и для татарского колорита. Это будет авторская уникальная работа с художественным литьем. Однако пока не могу сказать, когда она появится», — отметила спикер.