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«Бутылка взрывалась, содержимое попало в глаз». В Несвиже 14-летний школьник получил ожог и контузию глаза, повторяя эксперимент из соцсети

В Несвиже школьник получил ожог глаза, повторяя эксперимент из соцсети.

Источник: Комсомольская правда

В Несвиже школьник получил ожог глаза, повторяя эксперимент из соцсети. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что 26 января, в воскресенье, в районную больницу был доставлен 14-летний подросток с травмами лица. Врачи поставили ребенку диагноз «химический ожог и контузия правого глаза».

Сотрудники следственного комитета выяснили, что школьник накануне увидел ролик о химическом эксперименте в социальной сети. Он находился дома один и решил повторить увиденное, смешав нужные компоненты.

«В результате химического взаимодействия бутылка взрывалась, а её содержимое попало в глаз школьнику», — отметили в СК.

По информации ведомства, сейчас здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает. Кроме того, все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки Несвижским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Ранее в Могилеве 11-летний мальчик получил контузию, решив повторить эксперимент из соцсети: «Емкость взорвалась прямо в руках».

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