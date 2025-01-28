Стало известно, когда омичи смогут улететь в Турцию

Омский аэропорт сообщил о возобновлении прямых авиарейсов из Омска в Анталью. Самолеты из Сибири начнут летать на популярный турецкий курорт с 26 апреля. Чартерные рейсы будет осуществлять авиакомпания AzurАir. Вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам.
Напомним, чартерные рейсы из Омска в Турцию носят сезонный характер и обычно начинаются весной. В прошлом году из Омского аэропорта в солнечную Анталью самолеты начали летать с 27 апреля.
Ранее мы писали о том, что полеты из Омска в Хугарду и Таиланд завершились раньше намеченного срока.