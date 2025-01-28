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Появилось расписание сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Иркутской области в 2025 году

Досрочный период сдачи начнется в марте по ЕГЭ и апреле по ОГЭ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области опубликовали расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Документ появился на сайте Минобразования региона. Согласно ему досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится по 11 апреля.

Основные экзамены, которые пишут школьники не имеющие уважительной причины на досрочное написание тестов, стартует с 23 мая. В этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию. 11 июня последний экзамен напишут сдающие иностранный язык (устную часть) и информатику. Также определены даты резервных дней и дополнительного периода. Последний начнется в сентябре.

Как сообщили в Минобразования, сдача ОГЭ будет проходить с 21 мая по 16 июня. Первыми пойдут решать задания выпускники, сдающие иностранные языки, а в последний день проверят знания по биологии, информатике, литературе и физике.

Досрочная сдача ОГЭ определена с 22 апреля по 6 мая. А дополнительный период стартует со 2 сентября. При сдаче ОГЭ также предусмотрены резервные дни.