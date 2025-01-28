Появилось расписание сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Иркутской области в 2025 году

Основные экзамены, которые пишут школьники не имеющие уважительной причины на досрочное написание тестов, стартует с 23 мая. В этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию. 11 июня последний экзамен напишут сдающие иностранный язык (устную часть) и информатику. Также определены даты резервных дней и дополнительного периода. Последний начнется в сентябре.