Школьница из Башкирии оказалась под колесами прицепа

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Башкирии, 40-летний мужчина поворачивал за рулем своего Renault с прицепом, когда задел идущую по обочине девочку и припаркованное авто. В больнице ребенка осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.