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Школьница из Башкирии оказалась под колесами прицепа

Водитель не заметил девочку, идущую по обочине.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске 11-летняя школьница попала в больницу после того, как ее сбила машина. Инцидент произошел на улице Нефтяников.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Башкирии, 40-летний мужчина поворачивал за рулем своего Renault с прицепом, когда задел идущую по обочине девочку и припаркованное авто. В больнице ребенка осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

По факту ДТП начато разбирательство.

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