Поверхность Мирового океана теплеет вчетверо быстрее, чем в 1980-е годы

В то время поверхность океана теплела со скоростью в 0,06 градуса Цельсия в десятилетие, тогда как сейчас его температура увеличивается на 0,27 градуса за декаду. Если этот тренд на ускорение продолжится, то поверхность Мирового океана прогреется на дополнительные 0,53 градуса Цельсия за следующие два десятка лет, что сопоставимо с тем, насколько выросла его температура с середины XX века по текущее время. Это окажет существенное влияние как на климат планеты, так и на прибрежную инфраструктуру, подытожили ученые.