Поверхность Мирового океана теплеет вчетверо быстрее, чем в 1980-е годы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов открыл свидетельства того, что рост температуры поверхности Мирового океана в последние годы ускорился в четыре раза по сравнению с данными конца 1980-х годов — теперь он составляет 0,27 градуса Цельсия за десятилетие, а не 0,06 градуса. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.
«Если мы представим себе, что Мировой океан является ванной с теплой водой, то в недавнем прошлом она пополнялась и подогревалась медленно текущей струйкой горячей воды. Недавно человечество сильнее открыло этот кран, в результате чего вода в этой “ванне” начала быстро прогреваться. Единственный способ остановить этот нагрев — перекрыть кран путем обнуления антропогенных выбросов парниковых газов», — пояснил профессор Университета Рединга (Великобритания) Крис Мерчант, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как менялась температура поверхности Мирового океана в промежутке между 1985 и 2024 годами. Для этого ученые проанализировали все имеющиеся данные спутниковых замеров и наблюдений, которые проводились в разных морях и океанах Земли при помощи автономных буйков и станций слежения, и использовали их для составления температурных карт Мирового океана в разные десятилетия.
Интерес ученых к этому климатическому показателю связан с тем, что гидросфера поглощает значительную часть излишков тепла, которое накапливается на Земле в результате роста концентрации парниковых газов. В последние несколько лет температура поверхности Мирового океана постоянно устанавливала рекорды, что заставило климатологов изучить, как поменялись темпы роста данного показателя в последние четыре десятилетия.
При проведении этих расчетов профессор Мерчант и его коллеги учли то, как на температуру поверхности океана влияют различные периодические климатические явления, такие как тихоокеанские Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Оказалось, что даже без учета вклада этих феноменов в колебания температуры воды скорость потепления поверхности Мирового океана увеличилась примерно в четыре раза за последнее десятилетие по сравнению с 1985 годом.
В то время поверхность океана теплела со скоростью в 0,06 градуса Цельсия в десятилетие, тогда как сейчас его температура увеличивается на 0,27 градуса за декаду. Если этот тренд на ускорение продолжится, то поверхность Мирового океана прогреется на дополнительные 0,53 градуса Цельсия за следующие два десятка лет, что сопоставимо с тем, насколько выросла его температура с середины XX века по текущее время. Это окажет существенное влияние как на климат планеты, так и на прибрежную инфраструктуру, подытожили ученые.