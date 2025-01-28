В Новой Москве построят здания районных управ

«Объекты возведут по типовому проекту, согласно которому на первом этаже предусмотрены гардероб, кабинет приема посетителей с зоной ожидания и актовый зал на 120 человек. На втором и третьем этажах запланированы офисные и вспомогательные помещения: кабинеты, архив, серверная, кладовые. Здание спроектировано с учетом обеспечения условий для маломобильных групп населения. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья будут осуществлять на первом этаже. Кроме того, в зданиях установят лифты», — заверили в комитете.