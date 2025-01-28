В Новой Москве построят здания районных управ

«Согласованные проекты предполагают строительство трехэтажных административных зданий. Планировочные и конструктивные решения разработаны с соблюдением современных технологических и санитарно-гигиенических требований и предусматривают применение современных эффективных материалов, технологического и инженерного оборудования», — сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что здания появятся в деревне Голенищево Филимонковского района и деревне Лапшинка района Внуково. Они будут предназначены для размещения офисов исполнительных органов городского управления, а также приема граждан и проведения собраний.
«Объекты возведут по типовому проекту, согласно которому на первом этаже предусмотрены гардероб, кабинет приема посетителей с зоной ожидания и актовый зал на 120 человек. На втором и третьем этажах запланированы офисные и вспомогательные помещения: кабинеты, архив, серверная, кладовые. Здание спроектировано с учетом обеспечения условий для маломобильных групп населения. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья будут осуществлять на первом этаже. Кроме того, в зданиях установят лифты», — заверили в комитете.
Реорганизация Новой Москвы
Ранее относящиеся к Московской области территории вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. 8 мая 2024 года депутаты Мосгордумы поддержали административно-территориальную реформу Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО). В результате здесь были созданы более крупные муниципальные образования, а система управления «старой» Москвы была распространена на Новую Москву.
Так, в Новой Москве вместо существующих двух городских округов и 19 поселений образованы восемь новых муниципальных образований: муниципальные округа Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк.
Одновременно с этим часть территории поселения Московский будет отнесена к муниципальному округу Ново-Переделкино, а часть — к муниципальному округу Солнцево. Появление нового муниципального образования в виде городского округа Троицк связано с сохранением у него статуса наукограда Российской Федерации, который был сохранен до 2032 года постановлением правительства РФ.