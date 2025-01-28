На дорогах Астаны ведется скрытое патрулирование

«Скрытое патрулирование направлено не только на фиксацию уже совершенных правонарушений, но и на предотвращение новых. Таким образом, осознание того, что нарушитель может быть выявлен в любой момент, заставляет водителей, включая тех, кто склонен к опасному вождению, соблюдать правила дорожного движения», — отметили в департаменте полиции.