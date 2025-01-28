АСТАНА, 28 янв— Sputnik. На дорогах Астаны ведется скрытое патрулирование, заявили в департаменте полиции Астаны.
Это новый пилотный проект, который выявляет опасные нарушения ПДД и направлен на повышение безопасности дорожного движения.
«Основная цель проекта — профилактика аварийности и повышение уровня безопасности на дорогах путем своевременного выявления правонарушений. Это поможет сократить количество ДТП, повысить дисциплину водителей и предотвратить нарушения, которые представляют угрозу для всех участников движения. В рамках пилотного проекта на транспортных средствах установлены системы автоматической фиксации нарушений», — сообщили в полиции.
На сегодняшний день такие системы работают в тестовом режиме на двух автомобилях скорой помощи, одном маршрутном автобусе и одном необозначенном служебном автомобиле Департамента полиции.
«Скрытое патрулирование направлено не только на фиксацию уже совершенных правонарушений, но и на предотвращение новых. Таким образом, осознание того, что нарушитель может быть выявлен в любой момент, заставляет водителей, включая тех, кто склонен к опасному вождению, соблюдать правила дорожного движения», — отметили в департаменте полиции.
Также департамент полиции Астаны напоминает, что безопасность на дорогах является общей ответственностью. Соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников движения.