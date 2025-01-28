Директор ИКИ РАН: объем поглощаемого лесами РФ углерода недооценили в два раза

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Официальные данные международных климатических ведомств в два раза недооценивали объем углерода, который поглощается лесами России. Об этом заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, выступая на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева («Королевские чтения»).
«У нас в принципе запас углерода подрастает в лесах на 500 миллионов тонн углерода в год примерно. Выпускаем для справки, примерно, миллиард тонн углерода в год в смысле экономики. И что важно, эта цифра, запас, сколько мы поглощаем, — она была недооценена на официальном уровне в два раза», — сказал он.
По словам Петруковича, новая цифра, полученная на основе космических данных, позволила российским специалистам на международном уровне заявить новую цифру.