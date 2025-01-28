Директор ИКИ РАН: объем поглощаемого лесами РФ углерода недооценили в два раза

«У нас в принципе запас углерода подрастает в лесах на 500 миллионов тонн углерода в год примерно. Выпускаем для справки, примерно, миллиард тонн углерода в год в смысле экономики. И что важно, эта цифра, запас, сколько мы поглощаем, — она была недооценена на официальном уровне в два раза», — сказал он.