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Бескондукторную систему оплаты проезда установят в 152 автобусах Казани

Высвободившиеся контролеры «Метроэлектротранс» получили на предприятии новые специальности.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этом году на 152 автобусах МУП «ПАТП № 2» будет внедрена бескондукторная система оплаты проезда. Об этом на итоговом отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным сообщил председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров. В конце прошлого года валидаторы установили в 42 автобусах этого предприятия. Однако задачи перевести весь автобусный парк на бескондукторную систему пока не стоит.

Еще один муниципальный перевозчик — «Метроэлектротранс» — завершил в прошлом году перевод всех троллейбусов и трамваев на бескондукторную систему. Оборудование было установлено в 96 трамваях и 160 троллейбусах. Экономия по фонду заработной платы составила 224 млн. рублей. Часть контролеров переобучилась на водителей, ревизоров контрольной службы или получили новую специальность на предприятии.

Напомним, с 1 января 2025 года штраф за безбилетный проезд вырос до 2,5 тысячи рублей. В настоящее время количество пассажиров, которые отказываются оплатить проезд после замечания контролеров, составляет только 1%.