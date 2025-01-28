Бескондукторную систему оплаты проезда установят в 152 автобусах Казани

В этом году на 152 автобусах МУП «ПАТП № 2» будет внедрена бескондукторная система оплаты проезда. Об этом на итоговом отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным сообщил председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров. В конце прошлого года валидаторы установили в 42 автобусах этого предприятия. Однако задачи перевести весь автобусный парк на бескондукторную систему пока не стоит.