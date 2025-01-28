В 2025 году в Ростове планируют приступить к реконструкции «Дома с ангелами»

— В одном из красивейших зданий на Московской, 72, разместится долгожданный музей города. К этой работе приступили в 2021 году. Сегодня разработку проекта мы завершили и направили его на рассмотрение государственной экспертизы. Приступить к реконструкции здания будет возможно в 2025 году, — сказал Алексей Логвиненко.