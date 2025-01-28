В 2025 году в Ростове планируют приступить к реконструкции «Дома с ангелами»

В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют приступить к реконструкции Доходного дома наследников Максимова («Дом с ангелами» на Московской, 72). Об этом 28 января на внеочередном заседании городской думы рассказал теперь уже экс-глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— В одном из красивейших зданий на Московской, 72, разместится долгожданный музей города. К этой работе приступили в 2021 году. Сегодня разработку проекта мы завершили и направили его на рассмотрение государственной экспертизы. Приступить к реконструкции здания будет возможно в 2025 году, — сказал Алексей Логвиненко.
Напомним, Московская, 72 — трехэтажное здание 1899 года постройки. До революции на первом этаже находились дорогие магазины, а на верхних этажах снимали жилье богатые люди. После 1917 года в постройке работали продуктовый магазин и адресное бюро.
В 2023 году сообщалось о планах по реконструкции. В здании предлагали разместить музей Великой Отечественной войны, а позднее — музей истории донской столицы. В октябре 2024 года городские власти начали искать подрядчика для выполнения противоаварийных и консервационных работ по сохранению постройки.