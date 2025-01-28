Омский сыр «косичку» пытались незаконно перевезти в Казахстан

При проверке автомобиля, следовавшего из Омска в Кокшетау, специалисты обратили внимание на водителя, который заметно суетился и нервничал. Как оказалось, — не зря. На партию сыра не оказалось ветеринарного сертификата Таможенного союза, который обязательно должен быть при транспортировке молочной продукции за пределы РФ.