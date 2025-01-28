Омский сыр «косичку» пытались незаконно перевезти в Казахстан

Инспекторы Россельхознадзора предотвратили вывоз из Омска на территорию Казахстана около 350 килограммов плавленого сыра «косичка». Инцидент произошел 28 января 2025 года на пограничном пункте пропуска «Исилькульский».
При проверке автомобиля, следовавшего из Омска в Кокшетау, специалисты обратили внимание на водителя, который заметно суетился и нервничал. Как оказалось, — не зря. На партию сыра не оказалось ветеринарного сертификата Таможенного союза, который обязательно должен быть при транспортировке молочной продукции за пределы РФ.
За нарушение правил перевозки продуктов животного происхождения на водителя составлен протокол об административном правонарушении. Груз возвращен отправителю в Омск.
Россельхознадзор напоминает: при транспортировке продуктов через государственную границу необходимо иметь полный пакет сопроводительных документов, включая ветеринарные сертификаты Таможенного союза.
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