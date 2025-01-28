Прогресс без вреда для природы. Что такое чистая энергия и почему она не всегда «зеленая»?

Однако к источникам чистой энергии также относят и атомные электростанции (АЭС). Дело в том, что в штатном режиме работы атомные электростанции не оказывают практически никакого влияния на окружающую среду: лишь за 2020 год благодаря их использованию удалось избежать более 471 млн тонн выбросов углекислого газа. Если посчитать, сколько всего углекислого газа не попало в атмосферу за счет применения всех других существующих источников чистой энергии, окажется, что этот показатель уступает аналогичному у АЭС. При этом АЭС не требуется большое пространство для работы: в среднем одно такое сооружение занимает около 2,6 кв. км, в 360 раз меньше, чем площадь, которую пришлось бы отдать под установку ветряных мельниц для получения схожего количества энергии, и в 27 раз меньше, чем под солнечные батареи. Конечно, риски, связанные с нарушениями работы реакторов, катастрофические, однако с усовершенствованием технологий растет и безопасность таких электростанций. Например, в 2021 году Росатом не зафиксировал ни одного события уровня «1» (аномальная ситуация, выходящая за пределы допустимого при эксплуатации) по Международной шкале ядерных событий (INES).