Магнитные бури подавляют аппетит у простейших многоклеточных животных

Эти структуры, по мнению российских и американских нейробиологов, позволяют данным многоклеточным существам «ощущать» магнитное поле Земли и реагировать на колебания в его напряженности, связанные с различными проявлениями «космической погоды». Последующие опыты помогут понять, как возникла эта способность у трихоплаксов, для чего они ее используют и каким именно образом их клетки реагируют на всплески солнечной и магнитной активности, подытожили ученые.