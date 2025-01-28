Магнитные бури подавляют аппетит у простейших многоклеточных животных

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские и американские нейробиологи установили, что высокая солнечная и магнитная активность нарушают пищевой интерес микроскопических животных трихоплаксов, что замедляет скорость их размножения. Полученные данные помогут лучше понять, как солнечная радиация и магнитные возмущения влияют на работу пищеварительного тракта космонавтов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Полученные нами знания открывают новую главу в исследовании магниторецепции и связанных с ней биологических процессов внутри многоклеточных организмов. Это имеет хороший потенциал для развития космической биологии, поскольку Земля является космическим объектом и все живые организмы живут под влиянием ее магнитного поля, а также космической и солнечной радиации», — пояснила научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва) Дарья Романова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за жизнедеятельностью трихоплаксов — примитивных многоклеточных существ из типа пластинчатых (Placozoa), которые распространены в спокойных мелководных регионах тропических и субтропических морей Земли. Эти существа содержат в себе всего 12 типов клеток, а по способу передвижения, добычи пищи и размножения они напоминают гигантских многоклеточных амеб.
Во время наблюдений за жизнью популяций трихоплаксов из Красного моря, живших в стабильных лабораторных условиях на протяжении 11 лет, российские и американские биологи раскрыли необычные циклы в их активности и скорости размножения. Последующий анализ этих периодических изменений в поведении животных показал, что это было связано с естественными солнечными и магнитными колебаниями на планете.
Так, при сильном потоке солнечной радиации число особей сокращалось на 48%, а при магнитных возмущениях — на 22% из-за того, что животные теряли аппетит, поэтому медленнее росли и реже размножались. Как предполагают ученые, подобная реакция трихоплаксов на магнитные бури была связана с тем, что в некоторых их пищеварительных клетках присутствуют ранее неизвестные включения с большим содержанием ионов железа.
Эти структуры, по мнению российских и американских нейробиологов, позволяют данным многоклеточным существам «ощущать» магнитное поле Земли и реагировать на колебания в его напряженности, связанные с различными проявлениями «космической погоды». Последующие опыты помогут понять, как возникла эта способность у трихоплаксов, для чего они ее используют и каким именно образом их клетки реагируют на всплески солнечной и магнитной активности, подытожили ученые.