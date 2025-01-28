В донской столице родители изучили основы первой помощи детям

Для продвижения этого благотворительного проекта специалисты оператора применили возможности больших данных: сформировали список получателей по социально-демографическим показателям, интернет-предпочтениям, сетевой активности и другим параметрам. Благодаря такой выборке, про проект школы «Мария мама» узнали именно те родители, которые проживали во всех 11 регионах его реализации. Отметим, что все подготовительные работы и сами рассылки осуществлялись оператором на бесплатной основе.