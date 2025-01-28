В донской столице родители изучили основы первой помощи детям

Благотворительная организация «Мария мама» благодаря технологиям оператора МегаФон смогла привлечь дополнительных слушателей на курсы по обучению первой помощи детям. За время их сотрудничества более тысячи россиян из 11 регионов посетили однодневные школы и на практике отработали навыки спасения детей. В Ростове-на-Дону подобные занятия посетили 76 человек.
Совместная акция оператора и АНО «Школа первой помощи детям “Мария мама” стартовала в октябре. Через платформу оператора организаторы отправляли СМС-приглашения на бесплатные занятия школы.
Ежемесячно программу «Школа первой помощи детям» посещают от 700 до 900 человек, а благодаря сотрудничеству организаций эта цифра увеличилась до 1400 человек. Чтобы пройти обучение смогли все желающие, специалистам АНО даже пришлось увеличивать частоту занятий.
— Благодаря поддержке оператора мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты, — рассказала руководитель проекта АНО «Школа первой помощи детям “Мария мама” Екатерина Протопопова.
Для продвижения этого благотворительного проекта специалисты оператора применили возможности больших данных: сформировали список получателей по социально-демографическим показателям, интернет-предпочтениям, сетевой активности и другим параметрам. Благодаря такой выборке, про проект школы «Мария мама» узнали именно те родители, которые проживали во всех 11 регионах его реализации. Отметим, что все подготовительные работы и сами рассылки осуществлялись оператором на бесплатной основе.