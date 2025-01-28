Штормовое предупреждение из-за сильного тумана объявили в Ростовской области

Добавим, по данным синоптиков, туманы в указанный период возможны преимущественно по ночам и в утренние часы. На дорогах при этом также может быть гололедица. В темное время суток прогнозируют от −4 до +1 градуса, днем — от 0 до +5, по югу — до +9 градусов.