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Штормовое предупреждение из-за сильного тумана объявили в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются туманы, водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

С 28 по 30 января местами по Ростовской области ожидается сильный туман. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели напоминают: во время тумана нужно проявлять осторожность, особенно на дороге. Это касается как пешеходов, так и водителей.

Владельцам автомобилей следует выдерживать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. При ухудшении видимости нельзя совершать резкие маневры и обгонять другой транспорт. Также водителям не следует отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.

Добавим, по данным синоптиков, туманы в указанный период возможны преимущественно по ночам и в утренние часы. На дорогах при этом также может быть гололедица. В темное время суток прогнозируют от −4 до +1 градуса, днем — от 0 до +5, по югу — до +9 градусов.