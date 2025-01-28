На трех станциях казанского метрополитена проведут ремонт и заменят освещение

В 2025 году на трех станциях — «Яшьлек», «Проспект Победы» и «Северный вокзал» — будет проведен ремонт и замена освещения. О планах рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков мэру Казани Ильсуру Метшину во время отчета по итогам 2024-го.
В минувшем году косметический ремонт провели на станциях «Кремлевская», «Площадь Тукая», «Северный вокзал», «Суконная слобода» и «Дубравная»: восстановили отопление и поменяли доводчики дверей. В тоннелях метрополитена установили 754 лампы, а на платформах и вестибюлях — более 450 новых светильников. Замена ламп на энергосберегающие проводится с 2023-го. Также в метрополитене восстановили работу тепловых завес в количестве 116 единиц.
Завершилась установка новых колесных пар на трех электропоездах — 80 единиц были закуплены в 2023 году при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова. В общей сложности, новые колесные пары появились на пяти поездах. Параллельно транспорт красили по новым эскизам. В электродепо организовали малярный участок, для которого также закупили необходимое оборудование.
За счет средств предприятия на всех станциях метрополитена установили 110 камер видеонаблюдения, введен в эксплуатацию пункт управления обеспечением транспортной безопасности. На объектах круглосуточно дежурят диспетчеры.
Эта работа не осталась незамеченной. Айдар Абдулхаков напомнил, что «Метроэлектротранс» стал победителем в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры» ежегодной Национальной премии «Транспортная безопасность России — 2024», а одного из инспекторов по досмотру — Надежду Герасимову — отметили призом «За личный вклад в реализацию системы мер в области обеспечения транспортной безопасности».
В настоящее время продолжается строительство первого участка второй линии метрополитена. Планируется, что четыре станции («100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар») откроют в 2027 году.