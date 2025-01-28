На трех станциях казанского метрополитена проведут ремонт и заменят освещение

В минувшем году косметический ремонт провели на станциях «Кремлевская», «Площадь Тукая», «Северный вокзал», «Суконная слобода» и «Дубравная»: восстановили отопление и поменяли доводчики дверей. В тоннелях метрополитена установили 754 лампы, а на платформах и вестибюлях — более 450 новых светильников. Замена ламп на энергосберегающие проводится с 2023-го. Также в метрополитене восстановили работу тепловых завес в количестве 116 единиц.